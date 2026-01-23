Camera: Orfini, 'Meloni spieghi scelta di un suo parlamentare di 'sporcare' Parlamento'

23 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Vorrei sommessamente chiedere ai leader della destra che si riempiono la bocca continuamente di parole come legalità e sicurezza, se gli sembra normale". Con un posto su Twitter, Matteo Orfini torna sulla questione della presentazione alla Camera della Pdl sulla 'remigrazione' con esponenti di Casa Pound.

"Al ministro Piantedosi chiedo se è normale che un parlamentare della sua maggioranza inviti alla Camera un personaggio che ha avuto relazioni con esponenti di clan criminali. A Salvini che rivendica continuamente il suo sostegno alle forze dell'ordine chiedo se è normale che un esponente del suo partito inviti alla Camera un personaggio condannato per scontri con le forze dell'ordine", prosegue il deputato del Pd, che premette anche un riassunto della vicenda.

"A Giorgia Meloni chiedo se ha letto la Costituzione sulla quale ha giurato. Nel caso lo abbia fatto le chiederei di spiegare come possa ritenere quel giuramento compatibile con la scelta di un parlamentare della sua maggioranza di "sporcare" il Parlamento con la presenza di un gruppo neofascista. Ovviamente abbiamo chiesto al Presidente della Camera di annullare la conferenza stampa e faremo di tutto per evitare questo scempio", conclude Orfini.