**Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'**
Roma, 23 (Adnkronos) - “É inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta 'remigrazione', promossa da esponenti di CasaPound e da personaggi noti per iniziative svolte insieme a soggetti poi risultati appartenenti alla criminalità organizzata". Così una nota di Matteo Orfini, Deputato del Partito Democratico.
"La Camera non può diventare una tribuna per chi propaganda ideologie fasciste, viola la Costituzione e si pone apertamente contro le istituzioni democratiche. Se confermata, questa iniziativa rappresenterebbe un fatto gravissimo. La conferenza risulterebbe organizzata da un deputato della Lega. Ci appelliamo al Presidente Fontana affinché impedisca questa vergognosa strumentalizzazione delle sedi istituzionali”.