Ucraina: Kiev, '11 feriti fra cui 3 bambini in attacco russo a Dnipropetrovsk'

22 gennaio 2026 a

a

a

Kiev, 22 gen. (Adnkronos) - Un attacco russo con droni e missili nell'oblast di Dnipropetrovsk ha ferito almeno 11 persone, tra cui tre bambini. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina, precisando che sono state colpite le città di Dnipro e Kryvyi Rih. Un missile russo ha danneggiato un edificio residenziale di due piani a Kryvyi Rih, ferendo almeno 11 persone, tra cui tre bambini di un anno e mezzo, otto e dieci, ha affermato il governatore Oleksandr Hanzha.

Hanzha ha anche riferito che un edificio residenziale a più piani è stato colpito a Dnipro, con un incendio scoppiato in due appartamenti. Al momento, non hanno informazioni sulle vittime civili.L'attacco è avvenuto nel contesto degli attacchi di massa della Russia contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina, che hanno lasciato migliaia di ucraini senza elettricità e riscaldamento. Secondo Dtek, la più grande compagnia energetica privata dell'Ucraina, nella regione di Dnipropetrovsk sono in vigore interruzioni programmate della corrente elettrica.