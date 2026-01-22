Pli: Mattarella, 'da Zanone impegno per democrazia e Stato diritto'

22 gennaio 2026 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Valerio Zanone è stato figura di grande innovatore e modernizzatore della lunga storia del pensiero e dell'azione liberali dell'Italia. Fortemente legato alla lezione di Luigi Einaudi, seppe attualizzarne la proposta alla fine del Novecento e il convegno dedicato a 'Valerio Zanone e il liberalismo italiano', a dieci anni dalla scomparsa, nell'ambito delle attività del Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita dell'economista di Carrù, è iniziativa che apprezzo molto". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, presidente del Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi.

"Promotore attivo della tutela delle libertà fondamentali, Zanone -ricorda il Capo dello Stato- fu attivo nella sua forza politica a livello regionale -fu sindaco di Torino- e nazionale, assumendo significativi incarichi nelle istituzioni della Repubblica, recando contributi incisivi. La protezione dell'ambiente in Italia è debitrice della sua azione, che portò alla legge istitutiva del ministero dell'Ambiente, nel 1986. Da ministro della Difesa, si trovò a dirigere la missione nel Golfo Persico, diretta alla protezione della libertà di navigazione nell'area".

"Fermo sostenitore dell'europeismo -ha guidato il Movimento europeo in Italia- Zanone vedeva nella cooperazione multilaterale uno strumento essenziale per la soluzione delle questioni nazionali e sovranazionali. Valerio Zanone -conclude Mattarella- rappresenta, nel patrimonio civile della Repubblica, un esempio di dedizione all'affermazione della democrazia e dello Stato di diritto per le future generazioni".