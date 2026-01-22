N. Zelanda: Bbc, '2 morti e diversi dispersi a causa delle frane'

22 gennaio 2026 a

Wellington, 22 gen. (Adnkronos) - Due persone sono morte e si teme che diverse siano rimaste sepolte a causa delle frane avvenute nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Lo riporta la Bbc. I decessi sono stati segnalati a Welcome Bay, mentre i soccorritori stanno ancora cercando tra le macerie in un altro sito, in un campeggio molto frequentato sul monte Maunganui. Non ci sono "segni di vita", hanno detto le autorità, aggiungendo di essere in attesa di conoscere il numero esatto dei dispersi e che nel gruppo potrebbe esserci "almeno una bambina".

Le frane sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l'Isola del Nord. La Nuova Zelanda è "afflitta dal dolore" dopo la "profonda tragedia" causata dalle recenti condizioni meteorologiche, ha dichiarato il Primo Ministro Christopher Luxon su X. Le riprese dal campeggio sul monte Maunganui, un vulcano spento, mostrano un'enorme frana vicino alla base della cupola vulcanica, mentre i soccorritori e i cani setacciano roulotte distrutte e tende appiattite.

Le autorità hanno dichiarato che le ricerche proseguiranno per tutta la notte. "Si tratta di un ambiente complesso e ad alto rischio, e i nostri team stanno lavorando per ottenere il miglior risultato possibile garantendo la sicurezza di tutti", ha dichiarato Megan Stiffler, vice comandante nazionale della squadra di ricerca e soccorso urbano.