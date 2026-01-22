Mo: Calenda, 'Gaza come Palm Beach, Meloni resti fuori da Board faccendieri e despoti'

22 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Una presentazione allucinante. Sviluppatori immobiliari che parlano di un luogo devastato, Gaza come fosse un nuovo quartiere di Palm Beach. Sono dei dilettanti allo sbaraglio. Spero davvero che Giorgia Meloni non entri in questo Board di faccendieri, despoti e invasori di paesi stranieri, trascinando l'Italia in una situazione imbarazzante e incoerente con il nostro posizionamento internazionale". Lo scrive sui social Carlo Calenda.