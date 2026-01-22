Groenlandia: Pechino, 'la minaccia cinese è completamente infondata'

22 gennaio 2026 a

Pechino, 22 gen. (Adnkronos) - L'idea che la Cina rappresenti una minaccia per la Groenlandia è "completamente infondata. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa, rispondendo alle notizie secondo cui la Nato e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbero discusso di come impedire a Cina e Russia di mettere piede sul territorio artico. "La cosiddetta 'minaccia cinese' è completamente infondata e Pechino si oppone alla pratica di usare la Cina come pretesto per perseguire interessi egoistici".

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato a Davos che lui e Trump avevano precedentemente discusso di come le nazioni dell'Alleanza avrebbero potuto "assicurarsi collettivamente che l'Artico rimanesse sicuro e che russi e cinesi restassero fuori".