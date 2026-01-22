Antisemitismo: Giorgis, 'testo Pd integrato con suggerimenti, mi auguro lo firmino tutti'

22 gennaio 2026 a

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "È stato un confronto molto, molto serio. Molto bello. Abbiamo condiviso la necessità di predisporre delle innovazioni legislative per contrastare e prevenire la recrudescenza dell'antisemitismo. La bozza che avevamo predisposto verrà integrata con suggerimenti che tutti abbiamo trovato molto condivisibili, molto intelligenti e in giornata depositeremo il testo che mi auguro raccolga le firme di tutti". Lo ha detto Andrea Giorgis in una pausa dell'Assemblea del Pd sull'antisemitismo.

"L'obiettivo è contrastare l'antisemitismo non discutere su un termine. Che ci siano opinioni diverse lo abbiamo appreso anche nel corso delle audizioni. Ma il Pd non deve farsi carico di risolvere le contrapposizioni tra studiosi", ha spiegato il senatore dem.