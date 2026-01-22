Almasri: chiuso dibattito su caso Bartolozzi in Ufficio presidenza Camera, prossima seduta voto

22 gennaio 2026 a

Roma, 22 gen (Adnkronos) - E' proseguito anche oggi, nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera, la discussione sul caso Bartolozzi nell'ambito della vicenda Almasri. Era stata la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio a votare per sollevare il conflitto di attribuzioni sulla vicenda che ha coinvolto anche il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia. La prossima seduta dell'Ufficio di presidenza, di prossima convocazione, sarà quello in cui si voterà.