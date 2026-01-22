Milano-Cortina: Mattarella, 'normale completare alcune opere negli ultimi giorni'**

22 gennaio 2026 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamo ormai a due settimane dall'apertura dei Giochi Olimpici, a un mese da quella dei Giochi Paralimpici. È una condizione che vede ancora naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato e non soltanto nel nostro Paese, ovunque, che vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni. Ma c'è un'accelerazione di impegno nell'ultima settimana che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente, Giovanni Malagò, e dall'amministratore delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei Comuni di Milano e Cortina, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma Alto Adige. Prima del Capo dello Stato sono intervenuti il presidente Malagò e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.