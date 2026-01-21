Ue: Silvestri, 'Meloni emissaria di Trump per destabilizzazione'

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Meloni è l'emissaria di Trump per la destabilizzazione dell'Unione Europea. Trump al momento sta prendendo da noi i nostri soldi. Lo sta facendo grazie a un governo che ha deciso di comprare il gas dagli Stati Uniti a cinque volte il prezzo precedente, elemento al quale si aggiunge l'acquisto delle armi che poi mandiamo a Zelensky per la guerra". Così su La 7, a Coffee Break, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera.

"Trump ha iniziato la sua Presidenza dicendo di voler annettere il Canada, poi vuole la Groenlandia e ora si è praticamente proclamato Presidente del Venezuela. Per la prima volta noi siamo a favore dei contro dazi perché bisogna avere una reazione a Trump. Altrimenti, a forza di essere sottomessi e di agire come singoli Stati, ci massacra. Tra l'altro aggiungo che il discorso Nato, da un certo punto di vista, è già andato a farfalle visto che l'articolo 2 dice che i Paesi Nato dovrebbero avere un rapporto armonioso da un punto di vista democratico e commerciale”.