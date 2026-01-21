Ue-Mercosur: Alfieri, 'è scelta strategica, ricorso indebolisce Ue'

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Creare il più grande blocco commerciale al mondo è una scelta strategica per l'Europa: rafforza il multilateralismo, genera crescita e aumenta il nostro peso globale. Il voto negativo di oggi a Bruxelles ne rallenta il percorso ed è una scelta sbagliata: rimandare l'entrata in vigore dell'accordo UE–Mercosur indebolisce l'Unione in un momento geopolitico delicato. Anche questa volta ha prevalso una tattica dilatoria che danneggia la credibilità dell'UE come partner commerciale e ci fa perdere un'opportunità strategica. L'Italia dovrebbe seguire l'esempio del cancelliere tedesco Mertz che ha chiesto di applicare il trattato in via transitoria”. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.