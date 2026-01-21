Referendum: Pd-M5S-Avs punto comune in risoluzioni Nordio, 'no mistificazioni'

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Risoluzioni distinte ma un punto in comune: no mistificazioni sul referendum, assicurare la "più ampia campagna informativa". Questo il frutto del coordinamento tra i capigruppo di Pd, M5S e Avs a Camera e Senato sulle comunicazioni del ministro Carlo Nordio. Nelle relazioni dei tre gruppi infatti è comune il primo impegno.

"Relativamente al referendum popolare confermativo -si legge nella risoluzione dem- sulla legge costituzionale 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'" si impegna il governo "ad assicurare la più ampia campagna informativa referendaria ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, astenendosi da eventuali mistificazioni volte esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'art. 104 della Carta Fondamentale, rispettando integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura".