Mo: Schlein, Conte e leader Avs, 'Meloni dica no a Board of peace'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Meloni dica no al Board of Peace". E' la richiesta che arriva da Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alla premier Giorgia Meloni che oggi hanno incontrato il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. "Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L'Italia -ha detto la segretaria del Pd- non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali che sono quelle del dialogo tra popoli e tra stati. e che sono quelli dove prevale il dialogo e non l'uso della forza, non la legge del più forte, quella che evidentemente vuole far prevalere il Presidente americano Trump che con questa proposta vorrebbe smantellare definitivamente le Nazioni Unite e creare una ONU alternativa a pagamento".