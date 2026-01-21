Mo: Bonelli, 'Barghouti è il Mandela palestinese, a Gaza continua lo sterminio'

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "A Gaza continua lo sterminio del popolo palestinese e questo accade nel silenzio della comunità internazionale. Dopo il 10 di ottobre, dopo la tregua, 450 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. 2500 edifici integri sono stati demoliti. In Cisgiordania continuano le violenze e le uccisioni". Lo dice Angelo Bonelli al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni.

"Siamo di fronte a uno sterminio pianificato del popolo palestinese che accade purtroppo nel silenzio e anche nella manipolazione dal punto di vista politico che accade a partire dall'Italia. La liberazione di Marwan Barghouti sarebbe un atto importante. È il Mandela palestinese. Insieme a lui ci sono 11.100 palestinesi detenuti nelle carceri, 3.600 sono detenuti senza alcuna accusa formale, 350 sono minori. Lo stupro e la tortura è uno strumento quotidiano di condizionamento dei detenuti e delle detenute palestinesi di cui non si parla ma che l'Onu denuncia".