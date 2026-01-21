Giustizia: Braga, 'inaccettabili minacce Nordio a Serracchiani, chiarisca su pm spiati'

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Minacciare un deputato nell'esercizio delle sue funzioni è grave e inaudito. Le parole di Nordio nei confronti di Debora Serracchiani che semplicemente chiedeva lumi su un'inchiesta giornalistica che racconta di magistrati italiani spiati, sono inaccettabili. Il ministro si preoccupasse di smentire una vicenda da dittatura sudamericana e impari a rispettare il Parlamento". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.