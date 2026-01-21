Mo: massina consonanza Meloni-Mattarella sul Board of peace'**

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Mi sembra ci sia qualche problema”, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a proposito dell'ipotesi di una adesione dell'Italia al 'Board of peace' promosso da Donald Trump. Un tema che, con il passare delle ore, è diventato incandescente anche sul fronte politico interno. "La proposta del Board of peace è inaccettabile. L'Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali", ha scandito la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, interpellato dai cronisti in Transatlantico, ha chiarito che "prima c'e' un passaggio di diritto" per "inquadrare giuridicamente" la questione. E comunque: "Decide il presidente del Consiglio", ha detto Foti.

Intanto, a quanto apprende l'Adnkronos, ci sono stati dei contatti tra palazzo Chigi e il Quirinale ed è stato registrato il massimo di consonanza sul tema del Board of peace.