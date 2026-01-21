Mo: Conte, 'Italia non entri in Board of Peace, non assicura rispetto diritto internazionale'**

21 gennaio 2026 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Auspichiamo che l'Italia non entri nel Board of Peace. Non ci sono le condizioni per pensare, nonostante sia stata la risoluzione dell'Onu, che quello sia un organismo che assicuri il rispetto di tutti i principi, di tutte le regole, di tutte le procedure conformi al diritto internazionale". Lo dice Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Non possiamo lasciare che quel Board sia deciso da qualcuno in particolare e che gli altri partecipino in un contesto in cui non c'è assolutamente chiarezza. Battiamoci invece perché l'Italia adotti il riconoscimento dello Stato della Palestina e battiamoci perché L'Unione Europea usi tutte le armi di pressione, compreso anche la sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele per spingere Israele al rispetto del diritto internazionale e a offrire una prospettiva che sia dignitosa per il popolo palestinese".

Ci batteremo in tutte le sedi opportune, in tutti i livelli istituzionali, anche nazionali e internazionali. Sapete che siamo spesi sin dall'inizio con manifestazioni varie, abbiamo aderito, abbiamo spinto e io credo che la questione della popolazione palestinese è una questione che ci riguarda a tutti perché riguarda i nostri principi, riguarda la nostra integrità morale e chi si gira dall'altra parte ovviamente tradisce se stesso e tradisce i valori che dovrebbero essere a base di una convivenza civile non solo nazionale ma internazionale".