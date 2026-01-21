Giustizia: Pd, 'Meloni riferisca in aula su inchiesta Report su controllo Pc magistrati'**

21 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "C'è una inchiesta di Report sui Pc dei magistrati sottoposti a controllo da remoto dal 2024 su indicazioni di palazzo Chigi e il ministero della Giustizia. Se è vero la invitiamo a dimettersi, se non è in grado di difendere il sistema giustizia in Italia e la Costituzione, e vogliamo che venga in aula la presidente del Consiglio a riferire su questo fatto gravissimo. Il controllo della magistratura e della libera informazione vuol dire regime non democrazia". Lo ha detto in aula alla Camera Debora Serracchiani, del Pd, al ministro Carlo Nordio dopo le sue comunicazioni sulla amministrazione della Giustizia.