Antisemitismo: domani testo Giorgis in gruppo Pd, restano malumori riformisti'**

21 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La previsione è che domani non si riuscirà a ricompattare il gruppo Pd sul testo sull'antisemitismo che Andrea Giorgis presenterà nell'assemblea dei senatori dem. "Ascolteremo e valuteremo", fa sapere un senatore riformista che ha firmato il ddl Delrio. Restano malumori sulla questione e resta la possibilità concreta che non rientrino. "Qualcuno dei firmatari del ddl Delrio magari sottoscriverà il testo, ma non tutti. A partire da Graziano", si ipotizza al Senato.

Il punto del ddl Delrio criticato dalla maggioranza dem era il riferimento alla definizione di antisemitismo dell'Ihra, ovvero l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che qualifica come antisemita ogni critica radicale contro Israele. Il testo Giorgis, a quanto si riferisce, dovrebbe fare riferimento a un'altra definizione, quella della Dichiarazione di Gerusalemme, che distingue gli atti di antisemitismo dalle critiche allo Stato di Israele. Ed inoltre, pur focalizzandosi sull'antisemitismo, il testo Giorgis -come si era già detto nell'ultima riunione del gruppo dem sulla questione - dovrebbe ampliare il raggio alla condanna anche a ogni forma di odio.

Al di là degli strascichi della vicenda, c'è chi parla di un Delrio sempre meno a suo agio, la questione che ha agitato i dem a palazzo Madama dovrebbe chiudersi con l'assemblea di domani. La maggioranza infatti dovrebbe adottare come testo base quello del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, e quello identico presentato da Ivan Scalfarotto di Iv. I dem lavoreranno ad emendare il testo base.