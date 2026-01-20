Venezuela: Trump, 'Machado incredibilmente gentile, coinvolgerla in leadership'

20 gennaio 2026 a

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Il presidente Donald Trump ha affermato che vorrebbe vedere la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado "coinvolta" in qualche modo nella leadership del Paese.

"Una donna incredibilmente gentile, ha fatto anche una cosa incredibile, come sapete", ha detto Trump a una sala piena di giornalisti alla Casa Bianca. "Possiamo coinvolgerla in qualche modo", ha aggiunto parlando in conferenza stampa alla Casa Bianca.