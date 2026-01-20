Usa: Trump, 'è colpa di Biden, dormiglione e corrotto'

20 gennaio 2026 a

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Dall'immigrazione all'inflazione, durante la sua conferenza alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha menzionato più volte il nome di Biden, facendo ricadere la responsabilita sul suo predecessore.

"Joe Biden il dormiglione. Joe Biden il corrotto. Potete chiamarlo come volete", ha detto Trump. "E' comunque giusto? È dormiglione ed è corrotto. È stato il peggior presidente che abbiamo mai avuto".