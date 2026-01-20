Ucraina: centrale nucleare di Chernobyl ricollegata alla rete elettrica

Leggi il settimanale
Kiev, 20 gen. (Adnkronos) - La centrale nucleare di Chernobyl è stata ricollegata alla rete elettrica ucraina oggi pomeriggio. Lo ha dichiarato il direttore, Serguiï Tarakanov, dopo che l'Aiea aveva annunciato la chiusura dell'alimentazione elettrica esterna nella mattinata a seguito degli attacchi russi. Tarakanov in un comunicato ha precisato che la situazione attuale non rappresenta "alcuna minaccia per l'ambiente o la popolazione".

