Siria Trump, 'sostengo al-Sharaa anche se ha curriculum brutale'

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato di sostenere il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, che sta conducendo un'offensiva contro le forze curde, un tempo alleate degli Stati Uniti nella lotta contro i jihadisti dell'organizzazione Stato Islamico. "Il presidente della Siria sta lavorando molto duramente - ha detto il presidente Usa in conferenza stampa alla Casa Bianca - Sta lavorando molto, molto duramente. È un uomo forte, un duro con un curriculum piuttosto brutale. Ma non puoi mettere un chierichetto a fare quel lavoro".