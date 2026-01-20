Siria: Trump, 'ho contribuito a fermare l'evasione dei jihadisti europei'

20 gennaio 2026 a

Washington, 20 gen. (Adnkronos/Afp) - Donald Trump ha dichiarato di aver contribuito a impedire la fuga dei jihadisti europei in Siria, dove il governo centrale ha lanciato un'offensiva contro i combattenti curdi incaricati di sorvegliare i campi e le prigioni che ospitano i detenuti del gruppo Stato Islamico (IS).

"I terroristi europei erano in prigione. Sono evasi. In collaborazione con il governo siriano e il nuovo leader siriano, hanno catturato tutti i prigionieri e li hanno riportati in prigione", ha dichiarato il presidente americano in un'intervista concessa al New York Post.