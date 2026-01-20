Siria: ministro Difesa, 'cessate il fuoco di quattro giorni con i curdi'
Damasco, 20 gen. (Adnkronos/Afp) - Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco di quattro giorni con i curdi nel nord del Paese, dopo l'annuncio di un accordo sulla loro roccaforte di Hassaké, nel nord est del Paese.
"Annunciamo un cessate il fuoco a partire dalle 20, per una durata di quattro giorni", in rispetto dell'accordo tra lo Stato siriano e le Forze democratiche siriane", ha comunicato il ministero.