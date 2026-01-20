Scuola: Salvini, 'se servono metteremo metal detector'

20 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Una stretta "sull'acquisto, sulla vendita e sul possesso di armi da taglio, tranne per chi ci lavora. Ovviamente poi in tante scuole i presidi, gli stessi studenti, chiedono ulteriori controlli sia da parte delle forze dell'ordine che strumenti tecnici come i metal detector nelle scuole a rischio, nelle zone a rischio". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4.

"Quando uno esce di casa con una lama di 20 centimetri e in classe oltre ai libri ci porta il coltello, evidentemente c'è un problema a casa di mancata integrazione, di mancato rispetto delle regole. Quindi su quello si interviene sul fronte contrasto all'immigrazione eccessiva. Però la scuola deve essere un posto custodito e protetto quindi se servono i metal detector, li metteremo".