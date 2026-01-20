Niger: 31 civili uccisi nell'ovest in presunto attacco jihadista

20 gennaio 2026 a

Abuja, 20 gen. (Adnkronos/Afp) - Almeno 31 civili sono stati uccisi domenica in un attacco da parte di uomini armati presumibilmente jihadisti a Bosiye, un villaggio nella parte occidentale del Niger vicino al Burkina Faso e al Mali. "Domenica, individui armati hanno ucciso 31 abitanti a Bosiye, 30 sono morti sul colpo e uno dei cinque feriti è deceduto in un centro di cura", ha dichiarato all'Afp un abitante della zona. Anche un sindacato studentesco locale ha confermato il bilancio.