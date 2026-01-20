Nato: Trump, 'ho fatto per Alleanza più di qualsiasi altra persona, viva o morta'

20 gennaio 2026 a

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "Ho fatto per la Nato più di qualsiasi altra persona, viva o morta". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, soffermandosi in particolare sul fatto che i membri hanno concordato di aumentare la spesa per la difesa dal 2% al 5% del PIL.

"Penso che la maggior parte di voi lo dirà. Credo che potreste chiederlo al segretario generale (Mark Rutte). Lo ha detto anche lui - ha aggiunto Trump. "Ma anche la Nato deve trattarci equamente. La mia grande paura nei confronti della Nato è che spendiamo enormi quantità di denaro con essa, e so che noi verremo in loro soccorso, ma mi chiedo davvero se loro verranno in nostro soccorso o meno".