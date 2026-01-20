Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mln

20 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per un anno per gli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 novembre 2025 nelle province di Gorizia e Udine. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati 8,5 milioni di euro. Si legge nella nota del Cdm.

Inoltre è anche stato dichiarato lo stato di emergenza, per un anno, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 1° al 2 settembre 2025 nel dei comuni di Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli della città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 nel comune di Luni (La Spezia) e dal 21 al 22 settembre 2025 a Cairo Montenotte, Carcare e Dego (Savona).

Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati 4,3 milioni di euro. È stato poi deliberato un ulteriore stanziamento 6,45 milioni per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d'emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 10 al 14 novembre 2024 nei territori di Acireale, Giarre e Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della città metropolitana di Messina. Inoltre è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 23 e il 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castagnero, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona.