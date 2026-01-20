Israele: ministero Esteri si oppone a ritiro da Oms

20 gennaio 2026 a

Tel Aviv, 20 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di opporsi al ritiro di Israele dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), allineandosi al ministero della Salute, all'Associazione Medica Israeliana e ad alti esponenti del sistema sanitario che hanno protestato contro il provvedimento. "Esiste un interesse pubblico affinché Israele rimanga parte dell'organizzazione, e ciò riguarda la salute pubblica e la condivisione delle informazioni", ha affermato Nina Ben Ami, vicedirettrice generale per le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali presso il ministero degli Esteri, durante una discussione tenutasi presso la Commissione Salute della Knesset.

"Nell'ultimo anno abbiamo annunciato il ritiro da una serie di organizzazioni, ma in questo caso Israele, che è un piccolo Paese che deve affrontare numerose sfide, deve rimanere nell'organizzazione", ha aggiunto Ben Ami.