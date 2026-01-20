Groenlandia: Bonaccini, 'Parlamento Ue sospenderà accordo Usa, Italia raccolga sfida'

20 gennaio 2026 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "No. Non possiamo abituarci a tutto questo. Il presidente degli Stati Uniti che pubblica sul suo profilo ufficiale, utilizzando l'Ai, se' stesso con Vance e Rubio, intenti a impossessarsi della Groenlandia, come che casa altrui appartenga a loro, se lo vogliono. La forza, la prepotenza, il danaro che prevalgono su tutto e tutti. Anche basta. L'Europarlamento sospenderà l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, perché non si può dialogare sotto ricatti e minacce, pena la subalternità. Ora i governi europei, compreso quello italiano, raccolgano la sfida". Così Stefano Bonaccini del Pd.