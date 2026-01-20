G7: Trump rifiuta l'invito di Macron, 'non andrò a Parigi'

20 gennaio 2026 a

a

a

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha rifiutato l'invito del presidente francese Emmanuel Macron a partecipare giovedì a Parigi alla riunione del G7. Alla domanda, durante la conferenza stampa alla Casa bianca, se avrebbe partecipato, il presidente americano ha risposto: "No, non lo farò. Perché, sapete, Emmanuel non resterà lì a lungo. È un mio amico. È un tipo simpatico. Macron mi piace, ma non resterà lì a lungo, come sapete".