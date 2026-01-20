Fedeli: Ronzulli, 'parità genere e legalità, battaglie che ci hanno sempre unito'

20 gennaio 2026 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Ricordare oggi in Senato Valeria Fedeli è un dovere morale, perché quest'aula è il luogo in cui lei ha condiviso intelligenza, passione e rigore, contribuendo al confronto democratico con serietà e senso dello Stato. Le nostre opinioni si sono combattute seppur sempre con rispetto ed educazione. Ma ci siamo anche incontrate su pilastri di assoluta condivisione come la parità di genere e l'educazione alla legalità dei giovani. Oggi come ieri priorità di tutti i governi”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo in aula in occasione della commemorazione in Senato della Repubblica per Valeria Fedeli.