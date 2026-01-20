Dazi: Trump, 'se perdiamo causa non so come restituiremo i soldi guadagnati'

20 gennaio 2026 a

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "Non so cosa farà la Corte Suprema. Non so dove ci sia un caso in merito, ma abbiamo incassato centinaia di miliardi di dollari e se perdiamo quella causa, è possibile che dovremo fare del nostro meglio per restituirli". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, riferendosi alla sentenza della Corte Suprema sui dazi doganali ingenti imposti dagli Stati Uniti l'anno scorso.

"Non so come ciò possa essere fatto facilmente senza ferire molte persone, ma aspettiamo con ansia quel caso - ha aggiunto Trump - E abbiamo una sicurezza nazionale straordinaria grazie alle tariffe doganali e a un reddito enorme".