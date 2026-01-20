Bybit EU introduce il cashback in bitcoin sulla carta Bybit, trasformando le spese di ogni giorno in BTC

20 gennaio 2026 a

VIENNA, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU ha annunciato in data odierna il lancio del cashback in bitcoin sulla carta Bybit, consentendo agli utenti idonei di ottenere premi in bitcoin a fronte dei loro acquisti quotidiani.

Anziché richiedere una decisione di trading immediata, questa funzionalità permette agli utenti di avvicinarsi ai bitcoin in modo graduale, attraverso acquisti abituali, come alimentari, viaggi o spese quotidiane. In base al livello del programma di ricompense, gli utenti possono ricevere dal 2% fino al 10% di cashback sotto forma di bitcoin.

"Il cashback in bitcoin integra le criptovalute in un'attività che le persone svolgono ogni giorno", ha affermato Mazurka Zeng, Co-CEO di Bybit EU. "Invece di incentivare il trading attivo, l'iniziativa permette agli utenti di acquisire un'esposizione graduale, attraverso gli acquisti di tutti i giorni, secondo i propri tempi. Per gli utenti curiosi ma prudenti, rappresenta un modo semplice e controllato di interagire con i bitcoin".

Il cashback segue l'attuale struttura a livelli della carta Bybit e viene accreditato giornalmente sul Conto Funding degli utenti. Gli utenti possono selezionare il bitcoin come token di cashback preferito direttamente dalla sezione Carta dell'account Bybit EU, senza modifiche nel calcolo delle ricompense.

La carta Bybit è disponibile per gli utenti idonei in tutta l'area SEE e può essere utilizzata ovunque sia accettato il circuito Mastercard. Non sono previste commissioni annuali e gli utenti possono aggiungere la carta a Apple Pay o Google Pay, oppure possono richiedere gratuitamente una carta fisica. I titolari della carta possono scegliere se ricevere il cashback in USDC o in bitcoin.

Oltre al cashback in bitcoin, Bybit EU prevede di lanciare un nuovo modello di carta fisica in esclusiva per gli utenti europei.

I nuovi utenti, inoltre, potrebbero avere diritto a una promozione a tempo limitato che offre fino al 10% di cashback in bitcoin su categorie di spesa specifiche, con un tetto massimo di 150 euro.

L'iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di Bybit EU orientata a ridurre le frizioni relative all'accesso e all'utilizzo delle criptovalute da parte degli utenti. Insieme a funzionalità come Recurring Buy (acquisto ricorrente) e Dollar-Cost Averaging (piano di accumulo), il programma di ricompense della carta Bybit è pensato per consentire agli utenti di interagire gradualmente con gli asset digitali, facendo leva su comportamenti finanziari già consolidati.

Informazioni su Bybit EU

Bybit EU GmbH è la nuova società europea, costituita per offrire servizi ai clienti dello Spazio economico europeo (SEE "*" ad eccezione di Malta), tramite la piattaforma Bybit.eu. Gestita da Bybit EU GmbH, prestatore di servizi per le cripto-attività (Crypto-Asset Service Provider, CASP) autorizzato ai sensi del regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCAR), Bybit EU fornisce servizi completamente regolamentati, tra cui custodia di cripto-attività, servizi di scambio, ricompense e altri servizi, nel pieno rispetto delle normative europee in materia di protezione degli investitori e integrità del mercato.

Bybit EU GmbH è un CASP autorizzato ai sensi del regolamento MiCAR, abilitato a fornire ai residenti dello Spazio economico europeo (ad esclusione di Malta) i seguenti servizi:

Bybit EU GmbH non gestisce alcuna piattaforma di negoziazione di cripto-attività né fornisce consulenza in materia di investimenti.

Contatto per i media: [email protected]

www.bybit.eu

Esonero di responsabilità: il presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza in materia di investimenti né un'offerta di acquisto o vendita di asset digitali. I prodotti e i servizi citati nel presente comunicato sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti nelle rispettive giurisdizioni e potrebbero non essere disponibili in determinate regioni geografiche. In qualità di piattaforma di scambio centralizzata, Bybit EU può offrire determinati prodotti, inclusi i servizi di staking, che operano su base off-chain dove gli asset degli utenti sono detenuti da Bybit EU e le ricompense sono calcolate e distribuite internamente senza registrare le transazioni sulla blockchain. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Gli utenti sono tenuti a valutare attentamente tutti i rischi prima di partecipare a qualsiasi attività correlata agli asset digitali.

