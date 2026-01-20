Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**

20 gennaio 2026 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Dopo la lettera ieri ai presidenti di Camera e Senato, oggi Pd, M5S e Avs ribadiscono la richiesta in aula a Montecitorio: la premier Giorgia Meloni venga in Parlamento a spiegare la posizione dell'Italia in vista del Consiglio straordinario Ue di giovedì. Serve chiarezza, insistono le opposizioni, perché nel governo manca: l'Italia che intende fare di fronte alle minacce di Trump? La richiesta di Pd, M5S e Avs. Intanto la segretaria del Pd, Elly Schlein, mette agli atti da che parte stanno i dem italiani in una lettera alla premier danese Matte Frederiksen: "solidarietà e inequivocabile sostegno" a Copenaghen di fronte alle "ripetute e continue minacce del presidente degli Stati Uniti Trump contro la sovranità territoriale della Danimarca e il diritto all'autogoverno della Groenlandia".

Minacce, scrive Schlein, che "sono totalmente incompatibili con i principi delle relazioni internazionali, il rispetto dello stato di diritto e anche con i più elementari standard della diplomazia”. Ed ancora: “L'integrità territoriale e la sovranità sono pilastri del diritto internazionale. La loro tutela è essenziale non solo per l'Europa, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, al fine di garantire la pace e la sicurezza globale". Conclude la segretaria dem: "Potete contare pienamente sulla solidarietà di tutte le forze progressiste in Italia e in tutta Europa. Ora più che mai l'Unione Europea e i suoi Stati membri devono dimostrare la loro unità”.

Una nettezza di posizioni che secondo il centrosinistra manca alla premier Meloni. Incalza in aula alla Camera il responsabile Esteri dem, Peppe Provenzano: "Tutte le forze politiche hanno il dovere di dire da che parte stanno. Le opposizioni hanno una posizione univoca. Vogliamo sapere quale è quella del governo. E' quella del Ppe, di cui fa parte Tajani, che è a favore della sospensione dell'accordo sui dazi? O è quella di Fdi che la giudica un errore? C'è una contraddizione nel governo alla vigilia di un Consiglio straordinario di cruciale importanza".

Per le opposizioni, quella di Meloni è una posizione di "vassallaggio" nei confronti di Trump. "C'è un pezzo di Europa che vuole reagire mettendo sul tavolo contromisure" come "la sospensione dell'accordo sui dazi. Noi abbiamo sempre denunciato le timidezze dell'Europa ma ora che c'è un pezzo di Europa che vuole reagire, l'Italia invece di stare in prima linea, frena e invita a chinare il capo: il contrario del patriottismo. E' vassallaggio contrario ai nostri interessi nazionali", sottolinea Provenzano.

Sulla stessa linea Chiara Appendino dei 5 Stelle: "Giorgia Meloni ha il dovere di dire cosa farà a Bruxelles. E vi prego, risparmiateci la retorica della Meloni 'pontiera', della Meloni 'statista'. Quella favoletta è finita prima ancora di iniziare: è finita quando ha promesso lo 'zero a zero' sui dazi e abbiamo visto un 15 a 0 per Trump. Presidente Meloni, scelga adesso e scelga bene come comportarsi: schiena dritta o testa china? Perché se scegliete di chinare ancora la testa, per la storia non sarete dei patrioti ma i commissari liquidatori della nostra patria". Ed ancora Marco Grimaldi di Avs: "Di fronte alle nuove minacce di dazi da parte di Trump, l'Italia non può restare in silenzio. Serve un mandato chiaro del Parlamento al Governo in vista del vertice straordinario Ue. La sospensione dell'intesa sui dazi con gli Usa sarebbe un primo segnale di dignità".

Sui social interviene anche Carlo Calenda di Azione: "Personalmente sono per una risposta durissima. Comprendo la paura per le ripercussioni economiche e finanziarie di uno scontro. Ma non possiamo evitarle. Trump continuerà ad attaccarci finchè non capirà che proprio le ripercussioni economiche rischiano di alienargli congresso, finanziatori ed elettori". E aggiunge in un altro post: "Quando un Presidente posta un meme con i leader europei modello scolaretti e la mappa della Groenlandia con la bandiera americana ci vuole qualcuno capace di dargli un calcio nelle chiappe politico. Aridatece Craxi".