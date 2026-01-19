Valentino: Schlein, 'Italia perde simbolo internazionale di stile'

19 gennaio 2026 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Valentino Garavani ha contribuito a rendere grande la creatività italiana nel mondo, interpretando, con il suo lavoro, l'eleganza e la cultura del nostro Paese in modo unico e irripetibile. L'Italia perde un grande protagonista della moda, un simbolo internazionale di stile che ha ispirato e continuerà ad ispirare altri stilisti e creativi. A nome del Partito Democratico voglio esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutti coloro che gli sono stati accanto nella vita e nel lavoro". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.