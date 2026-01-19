Ucraina: Kiev, 'in corso battaglia estenuante a Pokrovsk'

19 gennaio 2026 a

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) - Gli scontri in direzione di Pokrovsk proseguono. Lo ha dichiarato il comandante ucraino in capo Oleksandr Syrsky, aggiungendo che la situazione operativa resta difficile e che è in corso "una battaglia estenuante". Secondo Syrsky, nella zona si verificano ogni giorno circa 50 scontri armati, mentre le truppe russe cercano di aumentare la pressione sulle posizioni ucraine a Pokrovsk e Myrnohrad. "Stanno impiegando riserve a Pokrovsk, cercando opportunità per sfondare le nostre difese sia attraverso sporadici assalti massicci sia attraverso avanzate nascoste di piccoli gruppi di fanteria", ha detto Syrsky.

Pokrovsk , una città fortezza chiave nell'Oblast' di Donetsk, è una delle zone più ferocemente contese della linea del fronte, con le forze ucraine che hanno resistito a un importante assalto russo per tutto l'anno scorso. Myrnohrad è una città satellite di Pokrovsk, situata a meno di 3 chilometri di distanza.