Tv: Medugno sentito in procura a Milano come testimone su caso Signorini

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, viene sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello viene sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista.