Tv: Medugno, 'ho detto la verità, ai pm ho confermato accuse a Signorini' '

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità quindi sono tanto fiducioso nella magistratura. Ho detto la verità e ho confermato il contenuto nella denuncia, non posso dire altro". Lo afferma Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip sentito come testimone in Procura a Milano dopo aver denunciato Alfonso Signorini, il conduttore è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021.

Per circa due ore è stato sentito al quarto piano del palazzo di giustizia dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. "Sono stanco, sono stati giorni pesanti. Io sono stato messo in una bufera mediatica senza volevo e quindi mi sono dovuto difendere per forza. Sono qui per avere giustizia e per la verità. Io avevo rimosso, volevo rimuovere e purtroppo mi sono ritrovato a riviverlo non volendolo. Ora sono qui e va bene così" dice il giovane difeso dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipitella.

A chi gli chiede se sarà il solo a denunciare il presunto 'sistema Corona' il giovane modello replica: "Io credo di no, non so chi ci potrà essere ma credo di no. Non posso dire se esiste un sistema Signorini, io penso alla mia vicenda, a quello che ho subito io e raccontato. E quello che ho raccontato io è tutta la verità" conclude Medugno.