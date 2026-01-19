Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all'alba

19 gennaio 2026 a

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Diverse leggere scosse di terremoto sono state avvertite oggi lunedì 19 gennaio all'alba nel Messinese. Alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 (la più forte) a 4 km da Militello Rosmarino e a una profondità di 8.8 km, mentre alle 5.47 ne è stata avvertita un'altra di magnitudo di 2.7 nei pressi di Alcara Li Fusi.

La terra aveva tremato già domenica: una scossa di magnitudo 4 era stata registrata alla 14:54 a 2 km a sud di Militello Rosmarino . Dopo un'altra serie, una decina, si sono seguite nella notte fino all'alba.