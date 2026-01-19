Mo: Fratoianni, 'altro comitato di pace, quello di Trump è comitato d'affari'

19 gennaio 2026 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Altro che 'comitato per la pace a Gaza', l'invenzione di Trump non è altro che un comitato (a pagamento) di affari". Lo scrive Nicola Fratoianni di Avs sui social.

"Peraltro - aggiunge il leader di SI - senza coinvolgere i palestinesi e le organizzazioni internazionali, senza interrompere le violenze dei coloni e l'apartheid in Cisgiordania, senza garantire giustizia dopo i crimini di guerra del governo Netanyahu, senza assicurare la piena operatività delle Ong e delle agenzie dell'Onu a Gaza come si può avere una prospettiva di pace in quell'area?".