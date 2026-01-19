Groenlandia: Boccia, 'Italia non sia suddita Trump, alzi voce insieme a paesi Ue'

19 gennaio 2026 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Borse in rosso, paesi europei che si organizzano per rispondere alle minacce americane. In questo quadro Giorgia Meloni, ancora una volta, trova il modo di essere ‘morbida' nei confronti di Donald Trump, pensando che questa sua delicatezza possa portare qualche vantaggio al nostro Paese. Questo atteggiamento si sta trasformando in una sudditanza che isola ancora di più l'Italia nel già difficile contesto del nostro continente". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"L'unica strada è quella della coesione europea e ci chiediamo cosa aspetta Giorgia Meloni ad interloquire con gli altri paesi dell'Unione che vogliono dare una risposta netta con contromisure forti sui dazi alle provocazioni trumpiane che cercano ancora una volta di divedere l'Europa. Ce lo chiede la storia e la dignità del nostro paese e ce lo chiedono le imprese italiane che rischiano di essere colpite dalle pericolose scelte dell'amministrazione americana”.