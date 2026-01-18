Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Ucraina: Zelensky, 'abbiamo dati su obiettivi che la Russia vuole attaccare'

default_image

  • a
  • a
  • a

Kiev, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo dati sugli obiettivi su cui la Russia ha condotto ricognizioni per attacchi. Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia. Dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo continuare a fare pressione sull'aggressore e sulla vera causa di questa guerra. La ragione è Mosca". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso serale, aggiungendo che questa settimana l'Ucraina lavorerà per esercitare nuove pressioni e per definire una chiara posizione mondiale sulla Russia.

Dai blog