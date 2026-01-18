Siria: Damasco, 'esercito avanza nel nord est'

18 gennaio 2026 a

a

a

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Le truppe del governo siriano stanno avanzando verso Raqqa e Hasakah, nel nord-est del Paese, ultime roccaforti dell'amministrazione autonoma curda sostenuta dagli Stati Uniti. Lo hanno riferito funzionari governativi e fonti di sicurezza siriane. In precedenza avevano preso il controllo dei principali giacimenti di petrolio e gas di Deir al-Zor a est del fiume Eufrate, una fonte fondamentale di entrate per le forze guidate dai curdi, infliggendo un duro colpo al gruppo.