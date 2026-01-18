Mo: Carney, 'faremo tutto il possibile per alleviare sofferenze a Gaza'

18 gennaio 2026 a

Ottawa, 18 gen. (Adnkronos) - "Il Canada farà tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney, spiegando i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aderire al Board of Peace per Gaza. Le questioni relative al Consiglio di pace, comprese quelle economiche, sono ancora in fase di discussione, ha aggiunto il premier.