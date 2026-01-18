Leggi il settimanale
Iran: Pezeshkian, 'qualsiasi attacco a Khamenei equivale a guerra totale'

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - "Qualsiasi aggressione contro la Guida Suprema del nostro Paese equivale a una guerra totale contro la nazione iraniana". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, aggiungendo che "se il popolo iraniano affronta difficoltà e privazioni nella propria vita, una delle ragioni principali è la lunga ostilità e le sanzioni disumane imposte dal governo degli Stati Uniti e dai suoi alleati".

