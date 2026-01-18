Groenlandia: P. De Luca (Pd), 'Meloni si conferma portavoce di Trump'

18 gennaio 2026 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Ancora una volta la Premier Meloni manifesta la propria inadeguatezza, confermando la totale subalternità al suo amico Trump. Non ha detto una parola netta di condanna rispetto alle minacce militari e politiche rivolte alla Groenlandia". Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee.

"Non ha detto nulla in difesa dell'integrità territoriale e dell'autonomia strategica dell'intera Europa. Non ha preso le distanze rispetto alle nuove provocazioni di Trump sull'aumento dei dazi agli alleati europei contrari all'acquisizione della Groenlandia. Ma oggi addirittura si è spinta ad una interpretazione autentica del pensiero e delle intenzioni del Presidente Usa, parlando di un problema di comunicazione o comprensione. Gli interessi del nostro Paese e dell'Ue anche rispetto ad un partner si garantiscono mantenendo e rafforzando l'unità dell'azione europea. Continuare a fare la portavoce di Trump rende solo marginale ed irrilevante l'Italia oltre ad indebolire l'intera Europa”.