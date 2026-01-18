Groenlandia: Faraone, 'con Meloni Italia sotto i piedi di Trump'

18 gennaio 2026 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "La risposta di Meloni a Trump sui dazi non è diplomazia: è devozione, è la versione istituzionale del 'scusa se respiro'". Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

"L'Italia che dovrebbe difendere l'interesse nazionale finisce con la faccia 'sotto i piedi' dell'uomo forte di turno, sperando che magari il dazio ci passi sopra senza farci troppo male. Meloni non risponde come leader di un Paese fondatore dell'Unione europea ma come se stesse chiedendo un favore personale. E intanto Trump parla di dazi, di territori, di 'soldati in Groenlandia' come se fosse un tabellone del Risiko. Alla fine manca solo la chiusura perfetta: 'Scusa per il paragone, non volevamo minimamente offendere. Noi ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. Puoi muoverti quanto ti pare e piace. E noi zitti sotto'", conclude.